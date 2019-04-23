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Артем Кузелев

Два миллиона долларов в пользу Нотр-Дама

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  • 23 Апреля 201913:36
Сюжеты: Estee Lauder

Компания Estee Lauder перечислила средства на восстановление сгоревшего собора.

Американский косметический гигант Estee Lauder пожертвовал 2 миллиона долларов на реконструкцию пострадавшего в огне Нотр-Дама. Вслед за другими благотворителями члены семьи Лаудер заявили: «Собор Парижской Богоматери – символ единства и культуры, и мы глубоко опечалены этой трагедией. Как компания, представленная во Франции и сотрудничающая с местными партнерами, мы хотим внести свой вклад в это дело».

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