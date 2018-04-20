Два новых аромата от японского бренда селективной парфюмерии  KEIKO MECHERI

В 1999 году японский парфюмер Кейко Мечери вместе со своим мужем Камелом основала парфюмерный дом Keiko Mecheri, одноименную марку ароматов, которые передают их жизненный опыт, мудрость и верность традициям. Менталитет японцев диаметрально отличается от европейского. Они не любят насыщенных и резких тонов на коже и предпочитают создавать благоухающую атмосферу вокруг себя, что издавна является признаком утонченности и аристократизма.

С тех пор госпожа Мечери неизменно олицетворяет тонкую работу и инновации в мире парфюмерного искусства, создавая ароматы только из уникальных и натуральных компонентов, которые позволяют парфюму облагораживать человека уже более десяти лет.

Каждый аромат в итоговой коллекции Keiko Mecheri невероятно многослоен, это удивительное путешествие, пробуждающее чувственный опыт, будь то простое прикосновение нежной ткани или же глубокие эмоциональные переживания.

Кейко работает в собственной студии в Беверли Хиллз, Калифорния, а свое вдохновение черпает в постоянных путешествиях, из которых привозит новые ингредиенты и неожиданные идеи. Работа мастера никогда не останавливается, и уже в мае готовятся к запуску два новых шедевра, которые пополнят обширную коллекцию ароматов дома Keiko Mecheri- Rebel Hearts и Turn&Stare.

REBEL HEARTS

Для тех, кто нашел свой путь и для тех, кто еще не определился. Эта парфюмерная вода - воплощение решительности и уверенности в себе. В основе аромата глубокий обволакивающий аккорд амаретто. Парфюмерная композиция раскрывается палитрой уникального восточно-цветочного букета. Цитрусовый аккорд, обогащенный роскошными нотами турецкой розы и сладкими оттенками ванили с Мадагаскара. Аромат создан для мятежных сердец, которые бьются в каждом из нас!

TURN & STARE

Играть с разными образами или оставаться верным одному? Желание быть замеченным, искрометное чувство юмора и чувственность. Цветочный шипровый аромат с ярким мужским характером. Композиция парфюмерной воды многогранна: мягкий цветочный букет оттенен терпкими нотами замши и индонезийского Пачули. Душистые бутоны черной смородины и пикантных специй плавно перетекают в легкое звучание цитруса и Османтуса. Turn&Stare- это манифест исключительности каждого из нас и жизни в свое удовольствие. "Искра… и снова ночь! – Мелькнувшая краса,

Чей взгляд меня тотчас воскреснул в миг ничтожный,

Не уж-то ль в вечности увидимся когда?"

Charles Baudelaire