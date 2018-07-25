Дворец Гальера откроет двери через полтора года

Знаменитый парижский музей моды откроется в декабре 2019 года после реконструкции.

Год назад парижский Дворец Гальера закрылся для посещения. В музее моды проводится масштабная реконструкция, результаты которой можно будет увидеть в декабре будущего года. С момента перезапуска у музея появится новая подземная галерея площадью 670 кв. м. Все ремонтные работы во дворце проходят при финансовой поддержке дома Chanel, поэтму и новое выставочное пространство получит имя Габриэль Шанель.

Кроме подземной галереи, Дворец Гальера предложит посетить книжный бутик и чайный салон.