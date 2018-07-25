Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дворец Гальера откроет двери через полтора года

  • 174
  • 0
  • 25 Июля 201817:43

Знаменитый парижский музей моды откроется в декабре 2019 года после реконструкции.

Год назад парижский Дворец Гальера закрылся для посещения. В музее моды проводится масштабная реконструкция, результаты которой можно будет увидеть в декабре будущего года. С момента перезапуска у музея появится новая подземная галерея площадью 670 кв. м. Все ремонтные работы во дворце проходят при финансовой поддержке дома Chanel, поэтму и новое выставочное пространство получит имя Габриэль Шанель.

Кроме подземной галереи, Дворец Гальера предложит посетить книжный бутик и чайный салон.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru