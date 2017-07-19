«Двойной» праздник: Екатерина Одинцова отметила юбилей и день рождения своего агентства PR Trend в ресторане La Prima

13 июля телеведущая и бизнес-леди Екатерина Одинцова по традиции отметила сразу два дня рождения – свой юбилей и день основания креативного пиар-агентства PR Trend, которым она успешно руководит на протяжение семи лет. Элегантный праздничный ужин состоялся в одном из любимых гастрономических мест именинницы, - гостеприимном итальянском ресторане La Prima в центре Москвы.

Заявленные в дресс-коде золото и серебро, заполнили ярким блеском и благородным мерцанием большой зал, мастерски преображенный талантливым дизайнером Юлией Шакировой так, что каждая деталь декора передавала характер и настроение вечеринки. А встречал гостей по-летнему щедрый стол с изобилием самых свежих и спелых фруктов и ягод, предоставленных сервисом по доставке Vitamins.ru. Негромко играла музыка из известных бродвейских мюзиклов, а главная героиня в образе голливудской дивы в роскошном серебристом платье со шлейфом от дизайнера Наталии Гарт, сверкающих сережках и с кольцом с крупными сапфирами от Ювелирного Дома Rodery лично приветствовала каждого и следила за тем, чтобы всем было комфортно и весело.

В самом начале вечера прозвучали яркие треки от DJ Iren Zhadan, а затем ведущий мероприятия Александр Белов произнес поздравительную речь, которую тут же подхватили собравшиеся. Гости передавали друг другу микрофон и говорили множество теплых слов в адрес виновницы торжества. А те, кто не смог приехать поздравить Екатерину лично, записали трогательные видео-обращения с пожеланиями.

Музыкальные презенты преподнесли певицы Сати Казанова и Елена Романова, а также молодой артист Брендон Стоун. После сюрприз ждал уже гостей – известный теле- и радиоведущий Александр Анатольевич провел конкурс, в котором участники смогли посоревноваться в знании музыкальных произведений и выиграть подарки от партнеров агентства PR Trend: «Роза Шале», IMEDEEN, Профиль Professional Club, Cointreau, а также сертификаты ресторанов сети Gourmet Alliance. Как всегда, ловко дирижируя вниманием и настроением публики, DJ Anatolich зарядил гостей своей энергетикой, и самые искренние поздравления и пожелания вновь зазвучали в адрес героини вечера.

Традиционные блюда итальянской кухни в прочтении бренд-шефа ресторана La Prima Владимира Хохлова пришлись по душе светским гурманам. В спутники к любой из многочисленных изысканных закусок гости могли подобрать подходящий коктейль в барной зоне Remy Cointreau или один из сортов выдержанных вин от Винодельческого дома БЮРНЬЕ. Ближе к полуночи под громкие аплодисменты вынесли праздничный торт, и Елена Романова а капелла исполнила знаменитую «Happy Birthday to You». А после праздник продолжился чудесной музыкой и танцами до глубокой ночи.

В адрес Екатерины прозвучали самые искренние поздравления от ее звездных друзей:

Ольга Кабо: «Катюша для меня – женщина-праздник. Я всегда с нетерпением жду ее звонков, потому что знаю, что когда она позвонит, обязательно будет что-то интересное. И вот эта событийность, которую она несет, просто неоценима. С днем рождения!»

Алла Вербер: «Я поздравляю Катю с днем рождения и желаю самого главного – счастья. Такого счастья, какого она сама себе желает, счастья для ее детей и здоровья ее родителям!»

Божена Рынска: «Дорогая красавица Катя, поздравляю тебя с днем рождения! Ты вырастила изумительных детей, ты лучшая мама, которую я когда-либо видела. Так держать!»

Ксения Соловьева: «Катюша, мама нашей самой юной и трогательной дебютантки Бала Tatler, Дины Немцовой. Ты сама как дебютантка, и я специально не стала интересоваться, сколько тебе лет, думаю, что не больше двадцати двух. Пожалуйста, продолжай в том же духе!»

Катерина Шпица: «Катя, с днем рождения! Много тебе идей, много верных людей рядом, которые будут помогать эти идеи воплощать. А самое главное - крепкого-крепкого здоровья, потому что если будет оно, то все остальное приложится, и достичь можно будет всего!»

Янина Студилина: «Дорогая Катя, поздравляю! Оставайся всегда такой же лучезарной, красивой и позитивной! Будь счастлива! И спасибо тебе за этот вечер, вокруг меня сегодня такая приятная компания».

Анастасия Задорина: «Любимая Катенька, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всего самого хорошего. У тебя очень много друзей, и это большая заслуга, что они всегда рядом. Я тебя очень уважаю и ценю. Будь самой счастливой женщиной на этом свете!»

Екатерина Волкова: «Катя, с днем рождения! Ты - малышка на миллион, ты делаешь все на миллион процентов. Желаю тебе успеха и еще раз успеха, безграничного здоровья. И чтобы близкие всегда радовали, а все процветало!»

Яна Лапутина: «Знаю Катю очень давно, мы познакомились на телевидении. Она удивительный человек, и я от всего сердца поздравляю ее с днем рождения. Люблю, пусть все у тебя всегда будет замечательно!»

Татьяна Котова: «Катюша, я тебе желаю всегда быть такой же неотразимой, такой же яркой и потрясающей, какой ты для меня являешься абсолютно при любых обстоятельствах. Очень тебя люблю!»

Юлия Фиш: «Катя, я поздравляю тебя от всей души. Будь всегда такой же сияющей и жизнерадостной! Я тебя люблю!»

Мария Погребняк: «Катюша, от всего сердца тебе желаю женского здоровья, процветания твоему бизнесу. Ты с каждым годом только расцветаешь, оставайся всегда такой же доброй, жизнерадостной, хорошей подругой, чтобы все-все твои мечты и желания сбывались!»

Анна Невская: «Я сегодня в замечательном месте, мы празднуем день рождения Екатерины Одинцовой. Катенька, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви. Я тебя обожаю! Я счастлива, что мы с тобой знакомы и не перестаю тобой восхищаться!»

Милана Кержакова: «Катенька, хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать здоровья тебе и твоим детям, реализации в работе, процветания твоей компании, красоты, любви и, конечно, душевной гармонии!»