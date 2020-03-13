Дыхание весны ощутили посетители Смоленского Пассажа

Гостей встречали юные балерины, которые вручали бутоньерки из живых цветов. Также с 18:00 ведущий вечера Павел Рослик со сцены раздавал подарки, представленные от бутиков ТДК. Подарки были подготовлены от: бутиков Эстель Астор, Falke, No One, Full Service, Luciano, Nasif Kasumov, Gourji и многих других.

Во время программы гостей ожидало:

– великолепное оформление в стиле пробуждающейся весны от Тамары Валенковой;

– номер-открытие шоу “Дыхание весны” от балерин ведущих Московских театров;

– показы весенних-летних коллекций одежды, представленной в бутиках ТДК «Смоленский пассаж»: Bosco Family, Raschini с Кашемир и Шелк, Estel Astor;

– звездный сет от Кати Гусевой –официального DJ Филиппа Киркорова;

Также мероприятие посетили такие звезды шоу-бизнеса как: Олеся Судзиловская, Анжелика Агурбаш, Саша Савельева, Митя Фомин, Анастасия Спиридонова и другие.

ТДК Смоленский пассаж стал центром притяжения весеннего настроения и подарил гостям множество ярких впечатлений!