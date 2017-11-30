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Артем Кузелев

Джамбаттиста Валли запускает новую линию

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  • 30 Ноября 201711:44
Сюжеты: Giambattista Valli

Итальянский дизайнер объявил о запуске собственной коллекции спортивной одежды.

В скором времени Джамбаттиста Валли запустит третью собственную линию. В новой коллекции будет представлена одежда для спорта и отдыха. Дебютный релиз состоится в январе будущего года, но уже сейчас известно, что для начала Валли создаст от 50 до 60 вещей. Модельный ряд составят куртки, пуховики, свитшоты и спортивные костюмы в ценовом диапазоне от 1100 до 2500 долларов.

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