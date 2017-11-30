Джамбаттиста Валли запускает новую линию

Итальянский дизайнер объявил о запуске собственной коллекции спортивной одежды.

В скором времени Джамбаттиста Валли запустит третью собственную линию. В новой коллекции будет представлена одежда для спорта и отдыха. Дебютный релиз состоится в январе будущего года, но уже сейчас известно, что для начала Валли создаст от 50 до 60 вещей. Модельный ряд составят куртки, пуховики, свитшоты и спортивные костюмы в ценовом диапазоне от 1100 до 2500 долларов.