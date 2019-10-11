Джаред Лето потерял свою голову от Gucci

Музыкант признался, что лишился аксессуара, с которым посетил бал Met Gala в этом году.

На красной ковровой дорожке бала Met Gala в этом году Джаред Лето появился с копией собственной головы. Аксессуар для дома Gucci изготовили на итальянской студии Makinarium, специализирующейся на гриме и спецэффектах для кино. Стоимость такой головы оценивается в 25 000 евро. Однако в недавнем интервью журналистам GQ музыкант признался, что ушел с гала-вечера без головы. Причем Джаред не знает, потерял ли он ее сам или же ее у него украли. В любом случае мистер Лето попросил нашедшего вернуть голову в ближайший бутик итальянского дома.