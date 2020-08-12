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Артем Кузелев

Джареда Лето утвердили на роль Энди Уорхола

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  • 12 Августа 202011:08
Сюжеты: Энди Уорхол

Актер и музыкант сыграет главную роль в байопике отца поп-арта.

Издание Daily Mail подтвердило слухи, которые появились еще четыре года назад, о том, что Джаред Лето сыграет в кино Энди Уорхола. Подробностей о будущей картине пока что не много, известно лишь, что в основу сценария Теренса Уинтера ляжет вышедшая в 1989 году книга «Уорхол: биография» Виктора Бокриса. На данный момент сам Джаред Лето и продюсер Майкл Де Лука приобрели права на ее экранизацию.

 
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