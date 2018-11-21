Джастин Бибер начнет выпускать одежду

Популярный американский певец анонсировал запуск собственной модной марки.
Поп-звезда Джастин Бибер сообщил в своем «Инстаграме», что готов к запуску собственного бренда, получившего название Drew House. Название было выбрано в честь среднего имени Бибера – Дрю. Сам музыкант пока что не распространяется о том, в каком стиле и для кого собирается работать, но можно предположить, что это будет стритстайл и молодежная аудитория. К тому же у Джастина уже есть опыт работы над дизайном успешной коллекции мерча для прошлого гастрольного турне.
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