Джастин Бибер начнет выпускать одежду

Популярный американский певец анонсировал запуск собственной модной марки.

Поп-звезда Джастин Бибер сообщил в своем «Инстаграме», что готов к запуску собственного бренда, получившего название Drew House. Название было выбрано в честь среднего имени Бибера – Дрю. Сам музыкант пока что не распространяется о том, в каком стиле и для кого собирается работать, но можно предположить, что это будет стритстайл и молодежная аудитория. К тому же у Джастина уже есть опыт работы над дизайном успешной коллекции мерча для прошлого гастрольного турне.