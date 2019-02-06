Джастин Бибер выпустил первую коллекцию своей марки

Канадский поп-исполнитель дебютировал с дебютной полноценной коллекцией одежды.
Марка Джастина Бибера, запуск которой он давно анонсировал, получила название Drew House и ориентирована на молодежь и скейт-субкультуру. На сайте бренда его философия объясняется кратко: это место, где вы можете быть самими собой, носить то, что вам нравится, быть расслабленными и т.д. Дебютная коллекция вполне отвечает этим ценностям и может понравится не только преданным фанатам Бибера. Однако многих пользователей сети смутила цветовая палитра коллекции, очень уж напоминающая об одежде марки Канье Уэста.
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