Джастин Бибер выпустил первую коллекцию своей марки

Канадский поп-исполнитель дебютировал с дебютной полноценной коллекцией одежды.

Марка Джастина Бибера, запуск которой он давно анонсировал, получила название Drew House и ориентирована на молодежь и скейт-субкультуру. На сайте бренда его философия объясняется кратко: это место, где вы можете быть самими собой, носить то, что вам нравится, быть расслабленными и т.д. Дебютная коллекция вполне отвечает этим ценностям и может понравится не только преданным фанатам Бибера. Однако многих пользователей сети смутила цветовая палитра коллекции, очень уж напоминающая об одежде марки Канье Уэста.