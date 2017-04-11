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Артем Кузелев

Джастин О’Ши запускает собственную марку

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  • 11 Апреля 201714:37
Сюжеты: Brioni

Расставшись с итальянским брендом мужской одежды Brioni, стилист и дизайнер решил заняться своей новой маркой.

С момента увольнения Джастина О’Ши из Brioni прошло почти полгода. Все это время дизайнер, стилист, байер и, не больше – не меньше, бывший водитель грузовика объявил о том, что решил основать собственный бренд. На данный момент известно, что Джастин назвал новую марку SSS World Corp и будет выпускать ее коллекции при поддержке берлинской интернет-платформы 032c. Первое шоу лейбла состоится осенью в рамках следующей мужской Недели моды в Париже.

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