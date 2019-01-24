Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (445)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дженга от Louis Vuitton за 1900 фунтов

  • 151
  • 0
  • 24 Января 201918:22
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский дом моды презентовал в своем Instagram набор для дженги, за который придется отдать больше 160 000 рублей.

На прошлой неделе на показе мужской коллекции сезона осень-зима 2019/20 Вирджил Абло презентовал гостям набор для дженги. Дизайнер не рассказала, сколько может стоить игра от Louis Vuitton, однако теперь эта информация доступна. На своей страничке в Instagram парижский дом показал набор и сообщил его стоимость – 1900 фунтов стерлингов. Однако изначально предмет не представляет особой ценности: если не считать, что на каждом из 54 сегментов игры присутствуют металлические вставки Louis Vuitton, то основным материалом набора является плексиглас.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru