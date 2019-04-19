Дженнифер Лопес наградят за влияние на моду

В этом году певица получит специальную премию CFDA в номинации «Икона стиля».

Совет американских фэшн-дизайнеров решил отметить заслуги Дженнифер Лопес перед модной индустрией. На торжественной церемонии 3 июня году певица получит премию CFDA в номинации «Икона стиля». Председатель совета Диана фон Фюрстенберг подчеркнула, что звезда получит премию за влияние на мировую моду: «Дженнифер Лопес использует одежду, чтобы выразить уверенность и силу. Дизайнеры и поклонники пристально следят за ее модными выходами».