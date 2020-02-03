Дженнифер Лопес в весенней коллекции GUESS

Прекрасная Дженнифер Лопес вновь шикарно, как и в позапрошлом году, справилась с миссией модного амбассадора бренда GUESS!

Креативный директор Пол Марчиано и знаменитая фотограф Татьяна Герусова создали яркую весеннюю историю с Дженнифер в главной роли: голливудская звезда тает в лучах солнца на вилле в Санта Монике, демонстрируя нам тренды нового сезона.

Стиль рекламной кампании цитирует элегантность итальянских кинодив 60-х годов, особенно великолепную Софи Лорен. Чтобы удивить, креативная команда GUESS добавила в коллекцию каплю эпатажа от Мадонны эпохи 80-х и специально, чтобы повысить градус соблазна, пригласила Дженнифер стать посланницей новой коллекции.

Теперь мы точно знаем как стать модной наступающей весной!

Автор: Диана Мицкевич