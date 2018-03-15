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Диана Мицкевич

Дженнифер Лопес в весенних коллекциях GUESS

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  • 15 Марта 201821:49
Сюжеты: Guess, Jennifer Lopez, Рекламные кампании

Знаменитая американская певица, актриса, танцовщица, дизайнер и бизнес-леди стала героиней новых коллекции коллекций GUESS Marciano и GUESS Jeans сезона весна-лето 2018 - по традиции создателями весенней рекламной компании в шикарной атмосфере богемной Калифорнии стал креативный директор бренда Пол Марчиано и звездный фэшн-фотограф Татьяна Герусова. 

48-летняя Дженнифер как всегда в отличной форме и может позволить себе надеть как провокационные облегающие мини, так и элегантные длинные наряды. 

Белый, черный и красный стали главными цветами весенних коллекций GUESS, но чтобы разбавить классический триколор дизайнеры добавили в палитру изысканные оттенки пудры, синий деним и прохладные тона бирюзы и сирени. 

И если в образах шикарной коллекции GUESS Marciano Лопес выглядит согласно своему высокому статусу голливудской звезды, то в футболке и джинсах коллекций GUESS Jeans похожа на любую жительницу мегаполиса, которая обожает танцы, клубы и вечеринки в стиле GUESS!

Автор: Диана Мицкевич 

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