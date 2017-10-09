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Артем Кузелев

Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Cruise, 2018

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  • 09 Октября 201714:12
Сюжеты: Dior, Рекламные кампании, cruise 2018

Американская актриса продолжает сотрудничество с парижским домом моды кампанией круизной коллекции будущего года.

Французский дом Dior опубликовал кадры новой рекламной кампании. Главной героиней съемки стала американская актриса Дженнифер Лоуренс, с которой марка сотрудничает уже несколько сезонов подряд. Во время съемки Дженнифер примерила стильные образы из круизной коллекции будущего года, лицом которой и была названа.

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