Дженнифер Лоуренс в рекламе Dior. Cruise, 2018

Американская актриса продолжает сотрудничество с парижским домом моды кампанией круизной коллекции будущего года.

Французский дом Dior опубликовал кадры новой рекламной кампании. Главной героиней съемки стала американская актриса Дженнифер Лоуренс, с которой марка сотрудничает уже несколько сезонов подряд. Во время съемки Дженнифер примерила стильные образы из круизной коллекции будущего года, лицом которой и была названа.