Джентльменская сдержанность: воплощение стиля от бренда Mastersuit

Несмотря на то, что в тренде омоложение брендов, Mastersuit остается верным своим традициям. Компания Мастерская Классического Костюма с историей более, чем 25 лет, придерживается классического стиля как в цветовых решениях, так и в выборе тканей.

В новой коллекции бренда преобладают монохромные цвета, несмотря на то, что дизайнеры использовали ткани с принтами. Благодаря приглушенным оттенкам, рисунки не бросаются в глаза. Таким образом, Mastersuit сохранил свою преданность сдержанности, стилю и безупречному вкусу. В цветовой гамме преобладают коричневые, серые и синие цвета, при этом синего значительно больше. По словам собственницы бренда Алены Лейнер, синим из коллекции можно выражать все пятьдесят оттенков разного настроения. Также она отметила, что в последнее время значительно изменились вкусы самих россиян: теперь они отдают предпочтение британскому стилю, что и отразилось в выборе тканей и фурнитуры для новой коллекции.

«Классический костюм всегда ассоциировался у соотечественников с солидностью и бизнес-стилем, сдержанностью и вкусом, и новая коллекция полностью соответствует этим характеристикам», — поделилась Алена Лейнер.

Кроме классических костюмов в линейке представлен и бестселлер бренда — спортивный пиджак с молнией. Эта модель была создана более пятнадцати лет назад, и он завоевал любовь клиентов и приверженцев бренда Mastersuit. Он практичен, многофункционален, при этом абсолютно классичен. Модель отличает большое количество различных карманов. А отстегивающаяся жилетка превращает пиджак в легкую спортивную куртку.

Новая коллекция была представлена на новой территории, на которой обосновался бренд Mastersuit: в бизнес центре «Сити». По словам Алены Лейнер, шоу-рум в бизнес-центре — это более демократичное место, чем резиденция бренда на Смоленской, и оно было специально создано для тех, кто живет и работает рядом с этим пространством.

Также собственница бренда поделилась информацией о скором выходе фирменого мобильного приложения. Благодаря ему можно сконструировать свой собственный вариант костюма из предложенных элементов или разработать уникальную модель с помощью дизайнера, общение с которым будет происходить в чате. Дизайнер выслушает пожелания клиента и предложит свое видение. Готовую конструкцию можно сразу же отправить для пошива, не выходя из дома или офиса. По словам Алены Лейнер, уникальное приложение уже тестируется некоторыми клиентами и очень скоро станет доступно всем желающим. Особую гордость, как отмечает владелица бренда, вызывает дизайн мобильного приложения. Перед разработчиками стояла задача создать одновременно простое и стильное приложение, которое будет отвечать стилю самого бренда.

Перейти к сервису: www.mastersuit.ru.