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Артем Кузелев

Джереми Микс в каверстори Man About Town. Весна-лето, 2017

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  • 03 Мая 201712:19

Американский преступник, сумевший еще до выхода из тюрьмы подписать контракт с модельным агентством, наконец-то появился в большой журнальной фотосессии.

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  • Man About Town. Весна-лето, 2017

На прошлой неделе Джереми Микс стал участником международного скандала, когда его депортировали из Великобритании. Поводом для такого решения властям послужили документы .которые у американца оказались не в порядке. Однако через несколько дней после неприятного инцидента в сети появилась каверстори свежего выпуска журнала Man About Town. Микс стал главным героем весенне-летнего номера издания, а за создание фотосессии отвечал сам Стивен Кляйн.

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