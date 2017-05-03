Джереми Микс в каверстори Man About Town. Весна-лето, 2017

Американский преступник, сумевший еще до выхода из тюрьмы подписать контракт с модельным агентством, наконец-то появился в большой журнальной фотосессии.

1 / 10 Man About Town. Весна-лето, 2017



















На прошлой неделе Джереми Микс стал участником международного скандала, когда его депортировали из Великобритании. Поводом для такого решения властям послужили документы .которые у американца оказались не в порядке. Однако через несколько дней после неприятного инцидента в сети появилась каверстори свежего выпуска журнала Man About Town. Микс стал главным героем весенне-летнего номера издания, а за создание фотосессии отвечал сам Стивен Кляйн.