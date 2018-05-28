Джереми Скотт и Moschino отправляются в Лос-Анджелес

Креативный директор итальянского дома моды объявил, что намерен показать сразу две коллекции в Калифорнии.

Марка Moschino отказалась от участия в миланской Неделе мужской моды и решила отправиться в Америку. В Лос-Анджелесе креативный директор Джереми Скотт намерен представить сразу две коллекции. Шоу состоятся 8 июня и не будут привязана к расписанию мировых дефиле. Сначала на подиуме появится мужская коллекция сезона весна-лето 2019, затем – образы из женской круизной коллекции будущего года. Точную локацию организаторы мероприятия пока что не называют.