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Артем Кузелев

Джереми Скотт и Moschino отправляются в Лос-Анджелес

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  • 28 Мая 201811:06
Сюжеты: Moschino, Jeremy Scott

Креативный директор итальянского дома моды объявил, что намерен показать сразу две коллекции в Калифорнии.

Марка Moschino отказалась от участия в миланской Неделе мужской моды и решила отправиться в Америку. В Лос-Анджелесе креативный директор Джереми Скотт намерен представить сразу две коллекции. Шоу состоятся 8 июня и не будут привязана к расписанию мировых дефиле. Сначала на подиуме появится мужская коллекция сезона весна-лето 2019, затем – образы из женской круизной коллекции будущего года. Точную локацию организаторы мероприятия пока что не называют.

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