Вход
ADV
Интересно
Jeremy Scott (81)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Джереми Скотт придумал дизайн для бутылки водки

  • 77
  • 0
  • 28 Сентября 201811:35
Сюжеты: Jeremy Scott

Креативный директор Moschino объявил о коллаборации с французским водочным брендом Ciroc.

Поклонники марки Moschino и ежегодных коллабораций H&M с нетерпением ждут 8 ноября, когда бренды представят свою совместную коллекцию. однако это не единственный проект Джереми Скотта: недавно дизайнер рассказал, что работает над дизайном бутылки для французской водки Ciroc. Обе стороны говорят о коллаборации, как об объединении двух одинаково игривых роскошных брендов. выйдет дизайнерская водка лимитированным тиражом, но дата релиза и стоимость бутылки пока что не называются.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru