Джереми Скотт придумал дизайн для бутылки водки

Креативный директор Moschino объявил о коллаборации с французским водочным брендом Ciroc.

Поклонники марки Moschino и ежегодных коллабораций H&M с нетерпением ждут 8 ноября, когда бренды представят свою совместную коллекцию. однако это не единственный проект Джереми Скотта: недавно дизайнер рассказал, что работает над дизайном бутылки для французской водки Ciroc. Обе стороны говорят о коллаборации, как об объединении двух одинаково игривых роскошных брендов. выйдет дизайнерская водка лимитированным тиражом, но дата релиза и стоимость бутылки пока что не называются.