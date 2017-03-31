Джереми Скотт создал коллекцию мебели

На предстоящей Неделе дизайна в Милане дизайнер представит свою дебютную коллекцию мебели, созданную для дома Moschino.

Джереми Скотт дебютировал в новом качестве: дизайнер стал создателем мебельной линейки Moschino. Капсульную коллекцию для дома Скотт разработал совместно со знаменитой фабрикой Gufram, отсюда и название проекта Moschino Kisses Gufram. Как можно заметить, название вдохновлено и темой поцелуев, которую Джереми постоянно эксплуатирует при создании одежды и аксессуаров Moschino.

Коллекция, которая будет представлена на ближайшей Неделе дизайна в Милане, состоит из платяного и книжного шкафов, дивана и оттоманки. Мебель можно будет приобрести в миланском флагмане Moschino уже в начале апреля.