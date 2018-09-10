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Артем Кузелев

Джереми Скотт создаст для H&M одежду для животных

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  • 10 Сентября 201820:25
Сюжеты: H&M, Jeremy Scott

В скорой совместной коллекции марок Moschino и H&M будут присутствовать и несколько моделей для домашних питомцев.

Совместная коллекция Moschino и H&M появится в продаже 8 ноября этого года. Для капсулы Джереми Скотт пообещал создать не только одежду и аксессуары, но и несколько моделей для домашних животных. Как выяснилось, со стороны H&M дизайнеру было предложено сделать детскую одежду, но Скотту показалось это скучным. Зато модельер сказал, что мечтает завести питомца, поэтому с большим энтузиазмом поработает для животных. Так было решено, что коллекция пополниться и одеждой для наших четвероногих друзей.

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