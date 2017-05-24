Джессика Честейн на обложке испанского Vogue. Июнь, 2017

Испанская редакция Vogue опубликовала заглавную фотосессию нового номера.

1 / 9 Vogue. Июнь, 2017

















Главной героиней первого летнего номера Vogue Espana стала голливудская актриса Джессика Честейн. Любимица дизайнеров и режиссеров примерила стильные и минималистичные образы из актуальных коллекций и предстала в них перед объективом Марио Сорренти. В скором времени увидеть Джессику можно будет не только на журнальных страницах. В этом году актриса появится в биографической драме Аарона Соркина «Игра Молли», а также сыграет главную роль в вестерне Сюзанны Уайт «Женщина ходит первой».