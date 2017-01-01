Джессика Честейн в рекламе Prada. Осень-зима, 2017/18

Американская актриса вновь стала главной героиней новой рекламной кампании итальянского дома моды.
Долгосрочное сотрудничество Prada и Джессики Честейн продолжается на этот раз Миучча пригласила американскую актрису стать главной героиней осенне-зимней коллекции. В сети уже опубликованы черно-белые снимки рекламной кампании. За создание фотографий и короткого видеоролика отвечал талантливый бельгиец Вилли Вандерперре.
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