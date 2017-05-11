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Prada (215)
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Артем Кузелев

Джессика Честейн в рекламной кампании Prada. Pre-Fall, 2017

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  • 11 Мая 201711:38
Сюжеты: Prada, Рекламные кампании

Американская актриса стала лицом межсезонной коллекции итальянского дома моды.

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  • Prada. Pre-Fall, 2017

Как известно, Миучча Прада очень любит работать со знаменитостями из мира кино. Дизайнер регулярно приглашает известных актеров и актрис для съемок в рекламных кампаниях обеих своих линий. Межсезонная коллекция этого года дома Prada не стала исключением. Лицом кампании названа американская актриса Джессика Честейн, с которой марку связывают уже продолжительные рабочие отношения. Получилось очень эффектно.

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