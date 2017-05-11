Джессика Честейн в рекламной кампании Prada. Pre-Fall, 2017

Американская актриса стала лицом межсезонной коллекции итальянского дома моды.

1 / 5 Prada. Pre-Fall, 2017









Как известно, Миучча Прада очень любит работать со знаменитостями из мира кино. Дизайнер регулярно приглашает известных актеров и актрис для съемок в рекламных кампаниях обеих своих линий. Межсезонная коллекция этого года дома Prada не стала исключением. Лицом кампании названа американская актриса Джессика Честейн, с которой марку связывают уже продолжительные рабочие отношения. Получилось очень эффектно.