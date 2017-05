Джеймс Франко стал новым лицом The Coach

После расставания с итальянским брендом Gucci знаменитый человек-оркестр подписал новый рекламный контракт.

Пока Фрида Джаннини являлась креативным директором дома Gucci, практически все коллекции мужские коллекции марки представлял Джеймс Франко. Однако новое руководство итальянской марки посчитало, что пришло время перемен, и контракт с актером и режиссером не был продлен. Впрочем, модельная карьера мистера Франко не перестала развиваться.

На днях американская марка The Coach объявила, что ее новым лицом станет знаменитый на весь мир человек-оркестр, числу талантов которого нет предела. Уже этой осенью бренд представит новый мужской аромат, в рекламе которого и снимется Джеймс Франко. Свой выбор креатвиный директор The Coach Стюарт Виверс объяснил так: «Джеймс идеально подходит для Coach. Он красивый, в нем кроется опасность, он готов к вызовам, он энергичен и продуктивен. Он представляет очень много качеств, которые я вижу в The Coach».

В свою очередь Франко заметил: «Креативность – это мой способ прожить жизнь. Это мой способ общаться с другими людьми и налаживать контакты, это то, в чем я вижу смысл жизни. Мне понравилось работать со Стюартом Виверсом. В его дизайне можно увидеть много отсылок к традициям бренда, к которым он подходит с похожим понятием креативности».