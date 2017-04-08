Джейн Биркин навсегда отказалась от сумок Hermes

Французская актриса, певица и икона стиля заявила, что больше никогда не будет носить легендарные сумки, так как те слишком крупные и неудобные.

Как известно, сумка Hermes Birkin – один из самых известных аксессуаров XX века. Созданная в 1984 году и названная в честь французской актрисы и певицы, она заставляет женщин по всему миру вставать в лист ожидания и платить по 200 тысяч евро за экземпляр. Однако на днях в интервью BBC Джейн Биркин сообщила, что больше не намерена пользоваться этой моделью.

Формальным поводом для этого стало то, что сумка-тезка «больше не соответствует ее потребностям из-за большой вместительности». Однако заявление знаменитости заставляет вспомнить, как два года назад она просила дом Hermes убрать свое имя из названия модели. Тогда Джейн сообщила, что была предупреждена активистами PETA о жестоком обращении с крокодилами, кожу которых используют при создании сумки.