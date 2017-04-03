Джейн Фонда в каверстори Harper’s Bazaar. Апрель, 2017

Второй весенний номер испанской версии журнала Harper’s Bazaar удивил выбором главной звезды.

1 / 8 Harper’s Bazaar. Апрель, 2017















В свои 79 лет американская актриса может дать фору многим молодым моделям! Этой мыслью вдохновлялись редакторы испанского Harper’s Bazaar и фотограф Ниньо Мунос. В итоге Джейн Фонда была выбрана на роль главной звезды апрельского номера издания, для которого примерила образы из актуальных коллекций ведущих модных марок.

Кстати, это не единственный сюрприз от легендарной звезды киноэкрана и неоднократной обладательницы «Оскара»! В этом году Фонда появится в картине Ритеша Батры «Наши души по ночам». В фильме актриса исполнит главную роль, а компанию ей составят Роберт Редфорд, Джуди Грир и Иэн Армитедж.