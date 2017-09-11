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Артем Кузелев

Джейсон Ву расширяет свою марку

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  • 11 Сентября 201710:06
Сюжеты: Jason Wu

Американский дизайнер объявил о запуске лайфстайл-линейки и коллекции предметов для дома.

Оценив возможности рынка, Джейсон Ву решил расширить поле деятельности. Американский дизайнер объявил о запуске линейки в новом для него сегменте. В скором времени Ву представить первые результаты своих опытов в области канцелярских товаров, зарядных устройств, наушников и других повседневных и практичных вещей. Товары новой линии будут создаваться в сотрудничестве с несколькими производителями, среди которых Moleskin и Sharpie.

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