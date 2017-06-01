Джейсон Ву выбирает собственное расписание

Американский дизайнер объявил, что намерен демонстрировать новые коллекции своей марки Jason Wu всего лишь дважды в год.

Представляя свое новое расписание, Джейсон объяснил, что объединит круизную и весеннюю коллекции в одно шоу, которое получит название Spring One. Первый показ пройдет уже в сентябре этого года на Неделе моды в Нью-Йорке. Кроме того, Ву рассказал, что намерен аналогично объединить межсезонную и осенне-зимнюю коллекции. По логике вещей, это шоу можно будет посетить в конце февраля – начале марта будущего года.

Дизайнер также подчеркнул, что объединяя показы, он не сократит свое производство. Коллекции будут объединены темой, что даст возможность презентовать более полные истории.