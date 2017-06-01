Джейсон Ву выбирает собственное расписание

Американский дизайнер объявил, что намерен демонстрировать новые коллекции своей марки Jason Wu всего лишь дважды в год.
Представляя свое новое расписание, Джейсон объяснил, что объединит круизную и весеннюю коллекции в одно шоу, которое получит название Spring One. Первый показ пройдет уже в сентябре этого года на Неделе моды в Нью-Йорке. Кроме того, Ву рассказал, что намерен аналогично объединить межсезонную и осенне-зимнюю коллекции. По логике вещей, это шоу можно будет посетить в конце февраля – начале марта будущего года.
Дизайнер также подчеркнул, что объединяя показы, он не сократит свое производство. Коллекции будут объединены темой, что даст возможность презентовать более полные истории.Американский дизайнер объявил, что намерен демонстрировать новые коллекции своей марки Jason Wu всего лишь дважды в год.Перевести Jason — выберите перевод: null [ˈʤeɪsən] Джейсон Ясон ясон джейсон дрим . Смотрите также:
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