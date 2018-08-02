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Артем Кузелев

Джейсон Ву выпустит плюс-сайз линейку

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  • 02 Августа 201823:20
Сюжеты: Jason Wu

Этой осенью американский дизайнер в сотрудничестве с маркой Eloquii представит дебютную коллекцию одежды размеров плюс.

Марка Eloquii представила в сети первый эскиз будущей совместной коллекции. Ранее бренд объявил о коллаборации с Джесоном Ву, в рамках которой выйдет линейка одежды плюс-сайз. Никаких подробностей ни руководство компании, ни американский дизайнер пока что не дают, однако и по первому скетчу видно, что модели будут выдержаны в традиционном стиле Ву, классическом и очень женственном.

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