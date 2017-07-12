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Артем Кузелев

Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер для Fendi. Осень-зима, 2017/18

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  • 12 Июля 201721:58
Сюжеты: Fendi, Рекламные кампании, Джиджи Хадид (Gigi Hadid), Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), Осень-зима 2017-18

Карл Лагерфельд пригласил американских супермоделей стать героинями новой рекламной кампании итальянского дома моды.

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  • Fendi. Осень-зима, 2017/18

После того, как Джиджи Хадид стала лицом Fendi в прошлом сезоне, Карл Лагерфельд предложил девушке сняться и в новой рекламной кампании. Однако на этот раз вместе с Джиджи позировала не ее младшая сестра, а другая американская супермодель. Перед объективом креативного директора итальянского дома моды Хадид появилась в компании Кендалл Дженнер. Студийная съемка получилась безупречной, как и все, за что берется знаменитый дизайнер.

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