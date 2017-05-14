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Артем Кузелев

Джиджи Хадид и Томми Хилфигер продлили контракт

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  • 14 Мая 201710:21
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Супермодель и дизайнер продолжат выпускать коллекции совместной линейки Tommy x Gigi.

Американский дизайнер объявил на этой неделе, что 22-летняя модель продолжит работу в его компании в качестве амбассадора и приглашенного дизайнера. Джиджи Хадид по-прежнему будет представлять женскую коллекцию одежды Tommy Hilfiger, а также линии обуви, часов и аксессуаров. Кроме того, старшая из сестер Хадид продолжит работу над созданием одежды для капсульной коллекцией марки. Результаты продленного еще на два сезона сотрудничества можно будет увидеть осенью этого года, однако ни одна из сторон пока что не сообщает, где состоится шоу.

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