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Диана Мицкевич

Джиджи Хадид посланница нового аромата от Michael Kors

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  • 14 Июля 201910:26
Сюжеты: Michael Kors, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Вест-индийские коралловые острова Тёркс и Кайсос стали природной сценой для шоу в честь запуска нового аромата от @michaelkors - экзотическая рекламная кампания с @gigihadid в роли музы, нимфы, феи и просто красавицы представила  восточный цветочный Wonderlust Sublime с магическими нотами апельсинового цвета, гвоздики, сицилийского мандарина, тиаре и амбры. 

В рекламном кампейне, снятом голландскими фотографами Inez&Vinoodh, Джиджи меняет множество нарядов от Майкла Корса, чередуя нежные и дерзкие образы.

Парфюм Sublime стал новинкой в семействе ароматов Wonderlust, увидевшим мир в 2016 году.

Берём пример с Джиджи - наряжается в шикарные летние сарафаны, купальники, пижамные ансамбли с принтом тай-дай и отдыхаем на островах в стиле Wonderlust! 

 

Автор: Диана Мицкевич 

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