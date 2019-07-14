Джиджи Хадид посланница нового аромата от Michael Kors

Вест-индийские коралловые острова Тёркс и Кайсос стали природной сценой для шоу в честь запуска нового аромата от @michaelkors - экзотическая рекламная кампания с @gigihadid в роли музы, нимфы, феи и просто красавицы представила восточный цветочный Wonderlust Sublime с магическими нотами апельсинового цвета, гвоздики, сицилийского мандарина, тиаре и амбры.

В рекламном кампейне, снятом голландскими фотографами Inez&Vinoodh, Джиджи меняет множество нарядов от Майкла Корса, чередуя нежные и дерзкие образы.

Парфюм Sublime стал новинкой в семействе ароматов Wonderlust, увидевшим мир в 2016 году.

Берём пример с Джиджи - наряжается в шикарные летние сарафаны, купальники, пижамные ансамбли с принтом тай-дай и отдыхаем на островах в стиле Wonderlust!

Автор: Диана Мицкевич