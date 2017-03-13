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Артем Кузелев

Джиджи Хадид пробует себя в роли фотографа

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  • 13 Марта 201709:15
Сюжеты: Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Супермодель стала автором новой рекламной кампании итальянского бренда Versus Versace.

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  • Versus Versace. Весна-лето, 2017

Не секрет, что Донателла Версаче является большой поклонницей Джиджи Хадид, которую называет своей любимой моделью. Вдохновившись совместной работой, дизайнер пригласила свою музу в весенне-летнюю рекламу Versus Versace. Однако на этот раз Джиджи предстала по другую сторону объектива камеры. В кадре же появились бойфренд модели, музыкант Зейн Малик и коллега Хадид – манекенщица Адвоа Абоа.

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