Джиджи Хадид пробует себя в роли фотографа

Супермодель стала автором новой рекламной кампании итальянского бренда Versus Versace.

1 / 6 Versus Versace. Весна-лето, 2017











Не секрет, что Донателла Версаче является большой поклонницей Джиджи Хадид, которую называет своей любимой моделью. Вдохновившись совместной работой, дизайнер пригласила свою музу в весенне-летнюю рекламу Versus Versace. Однако на этот раз Джиджи предстала по другую сторону объектива камеры. В кадре же появились бойфренд модели, музыкант Зейн Малик и коллега Хадид – манекенщица Адвоа Абоа.