Джиджи Хадид пробует себя в роли фотографа

Супермодель стала автором новой рекламной кампании итальянского бренда Versus Versace.
Не секрет, что Донателла Версаче является большой поклонницей Джиджи Хадид, которую называет своей любимой моделью. Вдохновившись совместной работой, дизайнер пригласила свою музу в весенне-летнюю рекламу Versus Versace. Однако на этот раз Джиджи предстала по другую сторону объектива камеры. В кадре же появились бойфренд модели, музыкант Зейн Малик и коллега Хадид – манекенщица Адвоа Абоа.
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