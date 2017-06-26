Джиджи Хадид стала дизайнером солнцезащитных очков

Супермодель выступила в качестве автора капсульной коллекции линии Vogue Eyewear.

Объявив Джиджи своим новым лицом, марка Vogue Eyewear решила продолжить коллаборацию с моделью. Старшая из сестер Хадид вновь выступила в качестве дизайнера, однако на этот раз работала над коллекцией очков и оправ. В данный момент первые модели капсулы доступны в предзаказе на сайте Sunglasses Hut. Стоимость одной пары составляет около 140 долларов.