Вход
ADV
Интересно
Missoni (101)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Джиджи Хадид в рекламе Missoni. Осень-зима, 2017/18

  • 182
  • 0
  • 07 Августа 201710:19
Сюжеты: Missoni, Рекламные кампании, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Американская супермодель стала главной героиней осенне-зимней рекламной кампании итальянского дома моды.

1 / 10
  • Missoni. Осень-зима, 2017/18

Летние каникулы постепенно подходят к концу, и модные марки делятся кадрами новых рекламных кампаний. Итальянский дом моды Missoni опубликовал на днях яркие снимки, иллюстрирующие будущий сезон. Главной героиней предстоящих осени и зимы руководством бренда была выбрана Джиджи Хадид. Американская супермодель примерила стильные образы и продемонстрировала их перед объективом фотографа Харли Уэйра.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru