Джиджи Хадид в рекламе Missoni. Осень-зима, 2017/18

Американская супермодель стала главной героиней осенне-зимней рекламной кампании итальянского дома моды.
Летние каникулы постепенно подходят к концу, и модные марки делятся кадрами новых рекламных кампаний. Итальянский дом моды Missoni опубликовал на днях яркие снимки, иллюстрирующие будущий сезон. Главной героиней предстоящих осени и зимы руководством бренда была выбрана Джиджи Хадид. Американская супермодель примерила стильные образы и продемонстрировала их перед объективом фотографа Харли Уэйра.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.