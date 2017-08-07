Джиджи Хадид в рекламе Missoni. Осень-зима, 2017/18

Американская супермодель стала главной героиней осенне-зимней рекламной кампании итальянского дома моды.

1 / 10 Missoni. Осень-зима, 2017/18



















Летние каникулы постепенно подходят к концу, и модные марки делятся кадрами новых рекламных кампаний. Итальянский дом моды Missoni опубликовал на днях яркие снимки, иллюстрирующие будущий сезон. Главной героиней предстоящих осени и зимы руководством бренда была выбрана Джиджи Хадид. Американская супермодель примерила стильные образы и продемонстрировала их перед объективом фотографа Харли Уэйра.