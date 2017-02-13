Джиджи Хадид в рекламе Reebok #PerfectNever

Популярная американская модель снова стала лицом феминистского проекта спортивной марки.
Все началось в октябре, после того как Джиджи перед камерами папарацци эффектно отбилась от неудачной шутки журналиста Виталия Седюка. Впечатлившись энергией девушки, меркетологи Reebok пригласили ее стать лицом проекта #PerfectNever. Суть кампании в том, чтобы показать, что женственность может быть сильной. Недавно прекрасная и спортивная Джиджи снова была названа лицом кампании, бэкстейдж со съемок которой уже опубликован.
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