Вход
ADV
Интересно
Reebok (54)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Джиджи Хадид в рекламе Reebok #PerfectNever

  • 253
  • 0
  • 13 Февраля 201710:56
Сюжеты: Reebok, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Популярная американская модель снова стала лицом феминистского проекта спортивной марки.

1 / 9
  • Джиджи Хадид для Reebok #PerfectNever

Все началось в октябре, после того как Джиджи перед камерами папарацци эффектно отбилась от неудачной шутки журналиста Виталия Седюка. Впечатлившись энергией девушки, меркетологи Reebok пригласили ее стать лицом проекта #PerfectNever. Суть кампании в том, чтобы показать, что женственность может быть сильной. Недавно прекрасная и спортивная Джиджи снова была названа лицом кампании, бэкстейдж со съемок которой уже опубликован.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru