Джиллиан Андерсон станет дизайнером

В данный момент актриса работает над своей дебютной коллекцией одежды для британской марки Winser London.

Недавно создатели сериала «Секретные материалы» объявили об окончательном закрытии шоу. Вероятно, это и послужило для Джиллиан Андерсон причиной задуматься о другой профессии. Актриса по-прежнему востребована в кино и на телевидении, но попробовать себя в чем-то новом никогда не повредит. На днях стало известно, что Андерсон примеряет роль дизайнера одежды: совместно с британским брендом Winser London она выпустит капсульную коллекцию для женщин. Всего в капсулу войдет пять вещей из шерсти и кашемира в персональном стиле самой актрисы. Приобрести одежду можно будет по цене в диапазоне от 150 до 400 фунтов стерлингов.