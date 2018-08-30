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Артем Кузелев

Джиллиан Андерсон выпустила коллекцию одежды

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  • 30 Августа 201820:35

В сети появился анонс дебютной коллекции актрисы, предзаказ на которую уже начался.

Не так давно знаменитая исполнительница роли Даны Скалли объявила о том, что готова попробовать себя в качестве дизайнера, и вот в сети открылся предзаказ на ее дебютную коллекцию. Капсула выходит в коллаборации с маркой Winser London, о чем Джиллиан Андерсон сообщила в своем Twitter. Новоиспеченная дизайнер полная эмоций по поводу нового опыта и говорит, что готова носить эти вещи каждый день.

Приобрести одежду от агента Скалли можно будет с 1 сентября на официальном сайте бренда Winser London.

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