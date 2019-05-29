Джинсовая коллекция модельеров школы №2065 победила в конкурсе

Юные модельеры и модели школы №2065 стали лауреатами III степени конкурса «Мастер сцены» в номинации «Театр моды: коллективный показ», прошедшего в рамках IV образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией».

Ученики школы №2065 выступили с коллекцией «Единство непохожих», выполненной из нестареющего материала – денима. Модельеры покорили жюри ультрамодными и стильными костюмами. Эффект усилили сценические образы, созданные визажистами из школьного кружка «Школа красоты». Яркий, авангардный и смелый макияж моделей «от кутюр» оценили и члены экспертного совета, и зрители.

Дефиле состоялось под композицию «Непохожие» группы Quest Pistols, а помогли участницам танцоры школьного танцевального коллектива «ПРО-движение».

Выходы были тщательно продуманы и отрепетированы. Задумка соединить в выступлении три направления – танец, образ и саму коллекцию – удалась на все сто. Материал, которому отдали предпочтение мастера, как нельзя лучше подчеркнул и тему конкурса, и реализацию. Джинсы носят все, и стар, и млад. Они являются своего рода объединяющим звеном всех слоев населения, как и Россия объединяет множество народностей.

Победе предшествовал солидный этап подготовки. В первую очередь это коснулось материала для изготовления коллекции. В школе был объявлен сбор ненужных джинсовых вещей. В результате всеобщей «мобилизации» модельеры получили в свое распоряжение более пятидесяти брюк и рубашек, которые и стали материалом для создания неповторимых вещей. Придумывали костюмы и шили их сами школьницы, поэтому и ценна победа, которая, впрочем, не последняя в «Театре моды». Модельеры из школы №2065 готовят новые коллекции и скоро будут готовы блеснуть на видных столичных подиумах.