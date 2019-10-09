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Казявин Степан Викторович

Джинсы Regular Fit с контрастной отделкой

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  • 09 Октября 201900:40

Джинсы  с контрастной отделкой "клетка".

Силует: Regular Fit

Материал: 100%Хлопок

Цвет: Dark Navy

Оссобенности: Задние карманы интуитивно сдвинуты ближе к боковому шву.

Цветная подклада - Красно-сине-белая клетка.

Классический крой.

 https://www.instagram.com/skazyavin

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