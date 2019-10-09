Джинсы Regular Fit с контрастной отделкой

Джинсы с контрастной отделкой "клетка".
Силует: Regular Fit
Материал: 100%Хлопок
Цвет: Dark Navy
Оссобенности: Задние карманы интуитивно сдвинуты ближе к боковому шву.
Цветная подклада - Красно-сине-белая клетка.
Классический крой.
Джинсы с контрастной отделкой "клетка".
Силует: Regular Fit
Материал: 100%Хлопок
Цвет: Dark Navy
Оссобенности: Задние карманы интуитивно сдвинуты ближе к боковому шву.
Цветная подклада - Красно-сине-белая клетка.
Классический крой.
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