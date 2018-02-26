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Казявин Степан Викторович

Джинсы СКазявин SKJ002

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  • 26 Февраля 201820:27

Посадка - Tapered. Ширина в низу 18 см. Задние карманы немного спущены. На заднем правом кармане пришит латунный шильд "СТЕПАН КАЗЯВИН", на левом вышивка "33". Контрастный откосок, подкладка, канты на задних и часовом карманах. Нитки Gutterman. 

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