Джинсы СКазявин SKJ002

Посадка - Tapered. Ширина в низу 18 см. Задние карманы немного спущены. На заднем правом кармане пришит латунный шильд "СТЕПАН КАЗЯВИН", на левом вышивка "33". Контрастный откосок, подкладка, канты на задних и часовом карманах. Нитки Gutterman.
Посадка - Tapered. Ширина в низу 18 см. Задние карманы немного спущены. На заднем правом кармане пришит латунный шильд "СТЕПАН КАЗЯВИН", на левом вышивка "33". Контрастный откосок, подкладка, канты на задних и часовом карманах. Нитки Gutterman.
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