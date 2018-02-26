Джинсы СКазявин SKJ002

Посадка - Tapered. Ширина в низу 18 см. Задние карманы немного спущены. На заднем правом кармане пришит латунный шильд "СТЕПАН КАЗЯВИН", на левом вышивка "33". Контрастный откосок, подкладка, канты на задних и часовом карманах. Нитки Gutterman.