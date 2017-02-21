Джон Грэй - автор бестселлера "Мужчина с Марса, Женщина с Венеры" приезжает в Москву

Эксперт в области отношений Джон Грей впервые приедет в Москву с семинаром «Мужчины и женщины в бизнесе»

«Поняв и осознав, до какой степени различны мужчины и женщины, вы научитесь по-новому строить свои отношения с представителем противоположного пола, выслушивать и поддерживать его», - утверждает Джон Грей в одной из самых популярных книг об отношениях в мире «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».

Джон Грей еще тридцать лет назад был признан настоящим гуру отношений. Его книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» целых полтора года возглавляла список бестселлеров Нью-Йорк Таймс. Счет спасенных им пар уже идет на тысячи, его произведения переведены на 40 языков мира, а их суммарный тираж уже давно перевалил за 50 миллионов экземпляров.

20 мая знаменитый Джон Грей выступит в Москве с авторским семинаром «Мужчины и женщины в бизнесе».

Российская аудитория познакомится с концепцией Грея о том, как эффективно выстраивать диалог с противоположным полом не только в личной жизни, но и в совершенно неожиданной сфере — в бизнесе.

Уже давно научно доказано, что мужчины и женщины по-разному реагируют на ситуации, и поэтому для налаживания гармоничных деловых и межличностных отношений им необходимо научиться понимать язык друг друга и правильно преподносить нужную информацию. Использование разработок Грея поможет любой компании выйти на новый уровень конкурентоспособности на рынке и легко находить новых партнеров по бизнесу.

Кроме того, участники семинара узнают:

- Как избегать конфликтов и эффективно разрешать их, как строить позитивные взаимоотношения, осознав разницу между мужчинами и женщинами;

- Как более эффективно управлять стрессом, и какие новые инструменты помогают легко отпускать гнев;

- Как женщине мотивировать мужчину и как мужчине сделать свою половинку счастливее

После лекции желающие смогут задать Грею любые волнующие их вопросы об отношениях и сделать свой первый шаг к новой жизни в любви и в бизнесе.

Билеты на этот семинар станут отличным подарком как коллегам и бизнес-партнерам, так и вторым половинкам: подход Джона Грея к взаимодействию мужчин и женщин разрушил стену непонимания между тысячами пар и помог им наладить гармонию в браке и на работе.

Мероприятие проводится организаторами семинаров множества заметных фигур финансового и бизнес сообществ — например, Джона Белфорта, широко известного в мире как «Волк с Уолл стрит», Радислава Гандапаса и многих других.

Приобрести билеты можно на сайте johngray.ru и по телефону: +7 (495) 180-04-14