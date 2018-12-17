Джонатан Андерсон меняет географию показов

В следующем сезоне марка JW Anderson покинет Лондон, чтобы представить новую коллекцию в Париже.

Дизайнер Джонатан Андерсон решил изменить локацию предстоящего показа. Новая мужская коллекция бренда JW Anderson будет представлена на парижской Неделе мужской моды в январе, а не привычно в Лондоне. Решение принято в связи с новой стратегией марки: как и Givenchy, JW Anderson отказывается от объединенных шоу.