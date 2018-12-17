Вход
ADV
Интересно
J.W. Anderson (32)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Джонатан Андерсон меняет географию показов

  • 149
  • 0
  • 17 Декабря 201816:56
Сюжеты: J.W. Anderson

В следующем сезоне марка JW Anderson покинет Лондон, чтобы представить новую коллекцию в Париже.

Дизайнер Джонатан Андерсон решил изменить локацию предстоящего показа. Новая мужская коллекция бренда JW Anderson будет представлена на парижской Неделе мужской моды в январе, а не привычно в Лондоне. Решение принято в связи с новой стратегией марки: как и Givenchy, JW Anderson отказывается от объединенных шоу.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru