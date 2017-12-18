Джонатан Андерсон объединит коллекции

В следующем сезоне марка J.W. Anderson совместит женский и мужской показы.

Британский дизайнер Джонатан Андерсон сообщил, что намерен объединить показы мужской и женской линеек. Его бренд J.W. Anderson пропустит в этот раз мужскую Неделю моды, но покажет совмещенную коллекцию сезона осень-зима 2018 на Неделе моды в Лондоне в расписании женских шоу. Презентация состоится 17 февраля 2017 года. Отдельно сообщается, что теперь марка J.W. Anderson будет выпускать лишь две коллекции в год вместо обычных четырех.