Джонатан Андерсон посвятил капсулу Дэвиду Войнаровичу

Вещи из мужской капсульной коллекции марки JW Anderson украшены работами американского художника.

Над созданием капсулы сезона осень-зима 2021 Джонатан Андерсон работал совместно с фондом Estate of David Wojnarowicz и галереей P.P.O.W. Вещи из коллекции украшают принты работы Дэвида Войнаровича «Без названия» («Горящий дом») 1982 года. В релизе, выпущенном к выходу коллекции, говорится, что средства, вырученные от продажи капсулы, будут направлены в организацию Visual AIDS, борющейся со СПИДом. Сам дизайнер сообщил: «Я всегда очень вдохновлялся его работой. Они могли быть очень темными, но я думаю, что им был присущ некоторый оптимизм. У него была политическая позиция, которую он доносил с помощью искусства».