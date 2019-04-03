Джонатан Андерсон стал попечителем музея

Дизайнер вошел в попечительский совет лондонского Музея Виктории и Альберта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джонатана Андерсона попечителем Музея Виктории и Альберта. Дизайнер будет занимать этот почетный и ответственный пост в течение четырех лет. Новость сообщило издание WWD, но без подробностей о том, что конкретно будет входить в круг обязанностей Андерсона в рамках нового назначения. Кроме Джонатана, новыми членами попечительского совета музея стали преподаватель Бристольского университета Женевьев Дэвис, бывший глава отдела по связям с инвесторами CVC Capital Partners Марк Сент Джон и художник-реставратор Дэвид Бомфорд.