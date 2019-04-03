Вход
ADV
Интересно
J.W. Anderson (35)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Джонатан Андерсон стал попечителем музея

  • 58
  • 0
  • 03 Апреля 201918:05
Сюжеты: J.W. Anderson

Дизайнер вошел в попечительский совет лондонского Музея Виктории и Альберта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Джонатана Андерсона попечителем Музея Виктории и Альберта. Дизайнер будет занимать этот почетный и ответственный пост в течение четырех лет. Новость сообщило издание WWD, но без подробностей о том, что конкретно будет входить в круг обязанностей Андерсона в рамках нового назначения. Кроме Джонатана, новыми членами попечительского совета музея стали преподаватель Бристольского университета Женевьев Дэвис, бывший глава отдела по связям с инвесторами CVC Capital Partners Марк Сент Джон и художник-реставратор Дэвид Бомфорд.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru