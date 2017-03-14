Джонатан Андерсон станет почетным гостем Pitti Uomo

В следующем сезоне флорентийской выставки британская марка J.W. Anderson устроит специальный гала-показ.

Новость на днях объявил сам Джонатан. В своем «Инстаграме» дизайнер опубликовал пост с комментарием: «Я очень счастлив быть особым гостем #Pittiuomo». Вероятно, таки приглашением организаторы выставки хотят подчеркнуть, что стремятся сделать Pitti Uomo мероприятием не только мужской моды. В конце концов, именно в коллекциях Андерсона мы каждый сезон можем видеть самые органичные и стильные проявления андрогинности.

Директор PU Раффаэло Наполеоне,в свою очередь, сообщил: «Мы очень довольны. Джонатан Андерсон – очевидный выбор, ведь мы наблюдаем за ним уже несколько сезонов. Он, правда, очень талантлив и является одним из главных персонажей модной индустрии сегодня. И иметь такого особенного гостя на Pitti – это фантастика!» Увидеть показ Джонатана Андерсона можно будет 14 июня 2017 года, сама же выставка продлится с 13 по 16 июня.