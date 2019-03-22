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Артем Кузелев

Джорджио Армани дебютирует с круизным шоу в Японии

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  • 22 Марта 201913:30
Сюжеты: Armani

Первый показ круизной коллекции дома Giorgio Armani состоится 24 мая в Токио.

Итальянский дом моды Giorgio Armani проведет свой дебютный круизный показ 24 мая в Токио. Окончательная локация шоу пока что не называется, однако в релизе марки отмечается, что дефиле приурочено к открытию обновленного бутика бренда в японской столице. Магазин расположен в токийском районе Гинза, вероятно, гостей пригласят сюда же.

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